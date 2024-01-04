Італія

Француз хоче нового виклику?

Нападник збірної Франції Олів'є Жиру моде не продовжити контракт з Міланом. Про це повідомляє Football Italia.

Як повідомляє джерело, 37-річний француз сумнівається у продовженні контракту з Міланом, який закінчується 30 червня 2024 року.

Жиру ще не ухвалив рішення про своє майбутнє – зазначається, що наступного сезону "россонері" планують підписати нападника, у зв'язку з чим француз не буде мати регулярної ігрової практики.

Стверджується, що Жиру розглядає можливість переходу до МЛС. Француз ухвалить рішення ближче до закінчення сезону.

Цього сезону, Олів'є Жиру відіграв за Мілан 21 матч, забив дев'ять голів та віддав шість результативних передач.