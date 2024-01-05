Італія

Підписати аргентинця вже зараз можна за 12 мільйонів євро.

Нападник Пауло Дібала влітку минулого року в якості вільного агента перейшов із туринського Ювентуса до Роми й одразу став важливим гравцем для команди Жозе Моурінью, проте в поточному контракті аргентинця прописана доволі низька клаусула.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, інші клуби можуть підписати 30-річного аргентинця вже цієї зими за 12 мільйонів євро, проте зробити це вони можуть лише до 15 січня.

Втім, влітку цього року, а саме в період з 1 по 31 липня, пункт про викуп Дібали за 12 мільйонів євро також буде діяти, якщо той залишить у Ромі цієї зими.

Якщо італійський клуб захоче активувати клаусулу аргентинського нападника, то рішення прийматиме Рома. Втім, якщо це зробить іноземний клуб, то вирішуватиме свою долю виключно особисто Дібала.

У поточному сезоні Пауло Дібала провів за Рому 16 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.