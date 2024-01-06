Італія

Клуб очікує дуже непростий матч.

Віктор Коваленко не зможе прийняти участь у зустрічі Емполі з Міланом - повідомляє офіційний сайт клубу.

"Пеццелла, Какаче, Гваріно, Берешинський, Коваленко та Фаццініне зможуть зіграти. У Фацціні все ще проблема з зором.

Даний перелік доволі довгий, але у нас є гравці, які можуть їх замінити. Це непогана можливість іншим отримати свій шанс і добре себе проявити" — сказав головний тренер команди Ауреліо Андреацоллі.

Віктор в попередні місяці почав більш регулярно виходити на поле у складі тосканського колективу, а загалом цього сезону він провів 9 матчів, забив два голи та віддав один асист.