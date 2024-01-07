Італія

Аргентинець не потрапляє до основного складу.

Улітку минулого року Мілану вдалось підписати в якості вільного агента аргентинського нападника римського Лаціо Луку Ромеро.

Але цей трансфер 19-річного виконавця в підсумку так і не вистрілив одразу, і Стефано Піолі в більшості випадків був змушений залишати гравця на лаві для запасних.

Роль Ромеро у виступах "россонері" в підсумку було зведено до 156 хвилин за п’ять матчів поточної кампанії.

На цьому тлі бажання Мілана розвантажити кадрову обойму від "зайвих" футболістів під час зимового трансферного вікна є очевидним.

Допомогти клубу в цьому можуть Лечче та Комо, які радо визвались узяти до себе аргентинського форварда на правах оренди до кінця сезону.

Наразі всі очікують на остаточне рішення самого гравця.

Нагадаємо, що до цього Мілан досяг домовленості щодо трансферу півзахисника Верони.