Італія

Наставник дав свій коментар.

Массиміліано Аллегрі не сподобався гол, пропущений від Салернітани (2:1).

"Треба бути реалістами. Інтер проводить чудовий сезон. Перемога над Салернітаною була важливою для того, щоб тримати команду з п'ятого місця на відстані. 15-очковий відрив — це п'ять перемог, що важливо.

Прямо зараз ми у хорошому фізичному стані, більш спокійно діємо у важких ситуаціях. Ми добре провели перший тайм. Салернітана добре оборонялася. Загалом ми провели гарну гру, хоча й поступалися з рахунком 0:1", — наводить слова Аллегрі Football Italia.

Наступний матч Ювентус проведе 11 січня у Кубку Італії проти Фрозіноне.