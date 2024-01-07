Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 7 січня 2024 року, 19:30.
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07 січня 2024, 22:59
Ювентус в непростому матчі обіграв Салернітану завдяки голу у доданий час до другого тайму.
Колектив Массіміліано Аллегрі знаходиться на другому місці. Його опонент перебуває на двадцятій позиції.
Огляд матчу:
Салернітана — Ювентус 1:2
Голи: Маджоре, 39 — Ілінг-Джуніор, 65, Влахович, 90
Салернітана: Костіль — Данилюк, Фасіо, Дьомбер — Самбія (Мартегані, 89), Маджоре, Ленговські, Кандрева, Брадарич — Чауна (Бронн, 57), Сімі (Іквуемесі, 77)
Ювентус: Щенсни — Гатті (Ругані, 46), Бремер, Данілу — Веа (Боенде, 81), Маккенні, Ніколуссі (Мілік, 59), Рабьо, Костич (Ілінг-Джуніор, 46) — Влахович, Їлдиз (Міретті, 68)
Попередження: Дьомбер, Маджоре — Гатті, Маккенні, Ругані, Влахович, Рабьо
Видалення: Маджоре.