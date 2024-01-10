Італія

Завершився перший чвертьфінальний поєдинок турніру.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Італії у вівторок, 9 січня, Фіорентина приймала Болонью на Стадіо Артеміо Франкі.

Протягом всього основного та додаткового часу команди так і не зуміли порадувати глядачів голами. У серії пенальті голами з боку Фіорентини відзначилися Мандрагора, Артур, Міленкович, Міна та Лопес, тоді як за Болонью забили Фергюсон, Зіркзе, Орсоліні та Калафіорі. Надії підопічних Тіаго Мотти на вихід до наступного раунду поховав Пош, який пробивав п'ятим.

Фіорентина — Болонья 0:0 (5:4 — у серії пенальті)

Попередження: Бонавентура, 116 — Фергюсон, 89, Салемакерс, 109

Фіорентина: Крістенсен — Кайоде, Міленкович, Мартінес Куарта (Міна, 110), Раньєрі — Лопес, Дункан (Мандрагора, 72) — Іконе (Нзола, 60), Барак (Бонавентура, 60), Бірагі (Парізі, 72) — Бельтран (Артур, 77)

Болонья: Скорупські — Пош, Бейкема, Лукумі (Калафіорі, 87), Крістіансен — Фройлер, Ебішер (Моро, 87) — Фергюсон, Орсоліні, Салемакерс — Зіркзе

Свого суперника на стадії 1/2 фіналу турніру Фіорентина отримає за підсумками матчу Мілан — Аталанта, який відбудеться сьогодні, 10 січня.