Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Кубка Італії, який пройде 10 січня і розпочнеться о 19:00.

У рамках чвертьфіналу Кубка Італії між собою зіграють Лаціо та Рома.

Лаціо — Рома

Середа, 10 січня, 19:00, стадіон Олімпіко, Рим. Арбітр зустрічі — Даніеле Орсато

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Два місяці тому Лаціо та Рома вже грали між собою у чемпіонаті. Тоді поєдинок завершився нічиєю – 0:0. Обидві сторони залишилися задоволеними таким результатом. Зокрема, Жозе Моурінью на прес-конференції зазначив, що було важливіше не програти, ніж спробувати виграти цю зустріч.

Наразі ситуація інша. Одна з команд повинна буде перемогти у Кубку та виходити у наступну стадію турніру. Минулого сезону португалець приніс у жертву Кубок Італії, а зараз малоймовірно, що він надійде подібним чином.

У Лаціо головна втрата – це відсутність Чиро Іммобіле. Капітан не встиг відновитись до дербі.

За версією букмекерів, Рома — фаворит зустрічі: прохід римлян оцінюється коефіцієнтом 1.85, а прохід "орлів" — 2.02.

Орієнтовні склади

Лаціо: Проведел – Лаццарі, Габаррон, Романьолі, Марушич – Гендузі, Ровелла, Весіно – Андерсон, Кастельянос, Педро.

Рома: Патрісіу – Хейсен, Манчіні, Крістенсен – Карсдорп, Крістанте, Паредес, Бове, Спінаццола – Дібала, Лукаку.

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