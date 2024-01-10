Італія

Команди видали прісний перший тайм, але поперерві на полі відбувалась справжня футбольна війна.

Про римське дербі цього сезону уважні поціновувачі італійського футболу можуть висловитись класичною цитатою: "Так це ж було вже!". І дійсно, на початку листопада команди зустрічались поміж собою в двобої в рамках чемпіонату, очікування від якого були доволі високими, але навіть забитих м’ячів тоді ми не побачили (0:0).

Але Серія A йде за власними розкладом та принципами, тоді як у Кубку Італії ситуація взагалі інша. Тут нічиї в основний час неминуче призводять до продовження з’ясування стосунків поміж командами тут і зараз, тож подібної опції два славетні римські колективи вже не мали. Це відчували й уболівальники на трибунах, тому й підтримка звітного вечора на Стадіо Олімпіко була якось по-особливому гаряча.

У футбол грати за таких умов — одне задоволення, і якби фаєри не літали під ноги гравцям чи вболівальники не намагались забігти на газон арени у Вічному місті, то й узагалі б було чудово. Але це також частина дербі, тож нічого не поробиш. Що ж до футболу, то наче й Рома в непоганому пресингу розпочала матч, але потім Лаціо провадив власні швидкі атаки й наче відновив баланс.

У номінальних гостей подекуди все було доволі важко з побудуванням завершальних дій в нападі, але й господарі поля не надто були в цьому успішні. А ще було багато боротьби, яка під завісу першого тайму збила й без того не надзвичайно високий темп протистояння. Незважаючи на банальну відсутність небезпечних моментів біля воріт до перерви, гра все одно заохочувала до перегляду через високий рівень емоцій, тож сумувати, як у чемпіонаті, нам не доводилось. Але все одно рахунок після перерви було б бажано комусь відкрити.

І не встигла гра відновитись, як ми одразу зрозуміли, що цим "кимось" має стати Лаціо, бо "орли" дійсно по-хижому накинулись на володіння своїх суперників та ледь не відправили їх до нокауту за лічені хвилини. І вже на 50 хвилині захист Роми не витримав натиску й припустився помилки за авторством Гейсена, який під час подачі з лівого флангу вдарив у центрі штрафного по ногах Кастельяноса, а не м’яч, який хотів вибити куди-подалі. VAR такий момент поза увагою не залишив.

У Дзакканьї потім не виникло проблем із ударом із позначки в протилежний стрибку воротаря кут, після чого пішов уже геть інший футбол. Ніхто нікого не жалів, тому попередження полетіли на всі боки, а на трибунах навіть почались заворушення. І якби тоді арбітр зупинив гру, усі б його зрозуміли. Але цього не сталось, тож бились поміж собою як футболісти, так і фанати. Моурінью та Саррі теж хотіли б, але Жозе всіляко намагався оминати можливу другу червону картку в другому матчі поспіль.

І, усе ж таки, без вилучень ми так і не обійшлись, бо Педро під завісу гри почав провокувати суперників, і зрештою назбирав два попередження, а згодом, також у компенсований час, услід за ним почимчикував і Азмун, коли почав бійку з Ровеллою на рівному місці. І такі емоції виникали не на порожньому місці, бо Рома дуже хотіла атакувати, але навіть із сімома зарядженими на гру попереду футболістами нічого не змогла заподіяти своїм опонентами. Навіть із ударом через себе від Лукаку на останніх секундах, якому трохи не вистачило влучності.

Фінальний свисток головного арбітра Даніеле Орсато з Чіо відправив до півфіналу Кубка Італії Лаціо, тоді як Рома припинила боротьбу за трофей цього сезону.



Лаціо — Рома 1:0

Гол: Дзакканьї, 51 (пен.)



Лаціо: Мандас — Лаццарі (Лук. Пеллегріні, 68), Патрік, Романьолі, Марушич — Гендузі, Катальді (Ровелла, 67), Весіно — Андерсон, Кастельянос (Ісаксен, 77), Дзакканьї (Педро, 67).



Рома: Патрісіу — Крістенсен, Манчіні, Гейсен (Белотті, 80) — Карсдорп (Азмун, 58), Крістанте, Паредес, Бове (Еь Шаараві, 75), Залевські (Спінаццола, 58) — Дібала (Лор. Пеллегріні, 46), Лукаку.



Попередження: Кастельянос, Гендузі, Лук. Пеллегріні, Педро — Крістанте, Манчіні



На 90+6-й хвилині був вилучений Педро Родрігес (Лаціо) (друге попередження).

На 90+10-й хвилині був вилучений Сердар Азмун (Рома) (неспортивна поведінка).

На 90+11-й хвилині був вилучений Джанлука Манчіні (Рома) (неспортивна поведінка, не на полі).