Італія

Керманич Роми прокоментував прийдешній матч проти Мілана.

Рома в двадцятому турі італійської Серії A здійснить візит на Сан Сіро задля проведення матчу проти Мілана.

Напередодні гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью, якого дискваліфіковано на цю зустріч, розповів про стан справ у колективі.

"Гра проти Лаціо залишилась позаду, ми програли. У тому матчі ми здійснили багато вдалих дій, незважаючи на проблеми.

Після матчу ми проаналізували, що ми зробили добре, а що не дуже, зробили висновки. А тепер ми починаємо нову сторінку, як я робив це з кожним клубом упродовж 23 років. Матч зіграно, проаналізовано, завершено, і ми переходимо до наступного. Іншої історії не існує.

У наступній грі ми зустрічаємось із командою, яка бореться за титул. Хоча може здаватись, що відстань від Ювентуса та Інтера така велика, що Мілан не зможе долучитись до цих перегонів. Зможе.

Це — команда, яка виграла скудетто два роки тому. Це — команда, яка, безумовно, хоче перемогти після поразки в Кубку Італії.

Ми віддамо все заради перемоги в цьому матчі. Я говорив із гравцями вчора про гру, про настрій. Я з великою повагою ставлюся до своїх гравців. Зустріч була важкою для деяких із них. Із колективної точки зору мені все стало зрозуміло.

Команда добре діяла в обороні. Гол від Лаціо, який ми пропустили, стався після нашої помилки. Ми натомість забиваємо голи неначе виключно з пенальті. Я ніколи не казав, що є підстави вважати, що до якогось пенальті на нашу користь можуть виникати питання, я просто сказав, що така в нас зараз ситуація.

Контракт? Я не є великим навантаженням для цього клубу. Поки я тут, я вважаю себе частиною клубу, і мої слова — це те, що хочуть чути люди ззовні.

Це — не просто обов'язок, це— мій спосіб існування й життя. Мої слова дуже об'єктивні. Я не знаю, скільки дербі я вже зіграв у своїй кар’єрі. Вони завжди були особливими матчами для мене. Я перемагав, грав внічию, програвав, завжди переживаючи матч по-різному.

Однак у Римі я по-справжньому зрозумів, що означає дербі. Те, яке ми виграли, було для них приниженням, оскільки ми забили три голи за двадцять хвилин. Ті, які ми програвали, завжди відбувались через суддівську помилку або наші власні.

Ми завжди віддавали все, щоб вийти з високо піднятою головою. У останньому дербі проти Лаціо також. Хоча я думаю, що хтось повинен був дякувати Богу більше — ми закінчили матч з двома чудовими моментами.

Дібала? Не думаю, що він зіграє проти Мілана.

У нас немає іншого такого гравця, як він. Грати без Пауло — це не те ж саме, що для Гвардіоли без Голанда, тому що в нього є Альварес. У Почеттіно є Мудрик, якщо Стерлінг не грає, у Клоппа є Жота замість Діаса", — заявив португальський фахівець.

Матч Мілан — Рома відбудеться 14 січня, о 21:45.