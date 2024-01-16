Італія

31-річний футболіст може поповнити "нерадзуррі" безкоштовно наступного літа.

Мехді Таремі може приєднатися до Інтера влітку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, контракт іранського нападника з Порту спливає наприкінці сезону. Інтер зацікавлений у підписанні гравця на правах вільного агента.

Сам футболіст підтвердив, що перехід до Серії А є для нього пріоритетним варіантом.

Мехді вже повідомив Порту, що не продовжуватиме контракт.

Наголошується, що нападник повідомив Інтер про те, що планує отримати громадянство Португалії – це можна зробити після 5 років проживання в країні. Це дозволить міланцям зареєструвати Мехді як гравця із Євросоюзу.

У поточному сезоні чемпіонату Португалії Таремі провів 15 матчів та забив 3 голи.