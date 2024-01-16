Італієць радий тренувати свою колишню команду.
Даніеле Де Россі, Getty Images
16 січня 2024, 20:58
Новий головний тренер Роми Даніеле Де Россі прокоментував своє призначення.
"Хотів би подякувати керівництву клубу, яке довірило мені відповідальність.
Я не знаю іншого шляху, крім старанності, щоденних жертв і необхідності віддавати все, що я маю всередині, щоб протистояти тим викликам, які чекають на нас, починаючи з цього моменту і до кінця сезону.
Емоції від того, що я зможу сидіти на лаві запасних як тренер, невимовні. Всі знають, що означає для мене Рома, але робота, яка чекає на всіх нас, вже почалася", — наводить слова Де Россі офіційний сайт Роми.
Контракт із колишнім капітаном римлян розрахований до літа 2024 року.