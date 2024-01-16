Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та Сассуоло.

Туринський Ювентус та Сассуоло завершуватимуть розіграш двадцятого туру італійської Серії A матчем на Альянц Стедіум.

Массіміліано Аллегрі, на тлі перемоги над Салернітаною (2:1), залучив до стартового складу Ругані в трійці центральних захисників, тоді як Камб'язо, Міретті та Локателлі повернулись до центральної вісі.

Алессіо Діонізі, після перемоги над Фіорентиною (1:0), використав із перших хвилин Віті ліворуч у захисті.

Ювентус: Щесни — Даніло, Бремер, Ругані — Камб’язо, Міретті, Локателлі, Рабьо, Костич — Їлдиз, Влахович.

Запасні: Перін, Пінсольо, Алекс Сандро, Веа, Ніколуссі-Кавілья, Нонге, Гаса, К’єза, Мілік, Ілінг.



Сассуоло: Консільї — Педерсен, Ерлич, Феррарі, Віті — Болока, Енріке — Берарді, Торстведт, Лор’єнте — Пінамонті.

Запасні: Пеголо, Краньйо, Міссорі, Мулаттьєрі, Байрамі, Сейде, Альварес, Кастільєхо, Вольпато, Ліпані, Руан.



Гра Ювентус — Сассуоло почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.