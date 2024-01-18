Італія

Захисник Ювентуса прагне й надалі залишатись у клубі.

Бразильський центральний захисник туринського Ювентуса Даніло Луїс да Сілва, або просто Даніло, уже п’ятий рік виступає в Італії, тому найближчим часом його контракт учергове наближатиметься до завершення.

Угоду з 32-річним виконавцем "зебри" вже продовжували в минулому році навесні й найближчим часом їм доведеться знову розпочинати процес перемовин.

Прискоритись у вирішенні цього питання Ювентус також спонукають інші клуби, зокрема із Саудівської Аравії, які висловлюють бажання отримати собі досвідченого гравця.

Однак, як і в минулому році в контексті мюнхенської Баварії та англійського Манчестер Юнайтед, Даніло вже відповів відмовою на пропозицію трансферу до іншого клубу, чим довів, що хоче залишитись саме в Турині.

Найближчими місяцями Юве має остаточно вирішити це питання.

У цьому сезоні бразилець відіграв 17 матчів, забив один гол та віддав три гольові передачі.