Італія

Легенда "россонері" нахвалює гравців "нерадзуррі"

Легендарний захисник Мілана та збірної Італії Алессандро Костакурта схвально відгукнувся про гравців міланського Інтера.

"Чалханоглу на даний момент є другим найсильнішим центральним півзахисником у світі після Родрі. Його розуміння гри та права нога роблять різницю на полі.

Я також вважаю, що Лаутаро наразі найважливіший напаник у європейському футболі. В атаці він вміє все, але найголовніше, що він багато забиває. Це і повинен робити справжній форвард.

Я захоплююся грою обох цих футболістів", — сказав Костакурта.

Цього сезону, Хакан Чалхоноглу та Лаутаро Мартінес на двох зробили 37 результативних дій за міланський Інтер.