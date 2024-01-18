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18 січня 2024, 12:17
Легендарний захисник Мілана та збірної Італії Алессандро Костакурта схвально відгукнувся про гравців міланського Інтера.
"Чалханоглу на даний момент є другим найсильнішим центральним півзахисником у світі після Родрі. Його розуміння гри та права нога роблять різницю на полі.
Я також вважаю, що Лаутаро наразі найважливіший напаник у європейському футболі. В атаці він вміє все, але найголовніше, що він багато забиває. Це і повинен робити справжній форвард.
Я захоплююся грою обох цих футболістів", — сказав Костакурта.
Цього сезону, Хакан Чалхоноглу та Лаутаро Мартінес на двох зробили 37 результативних дій за міланський Інтер.