25-річний футболіст вчетверте став гравцем року в США.
КРІСТІАН ПУЛІШИЧ, GETTY IMAGES
18 січня 2024, 19:59
Крістіана Пулішича визнано футболістом року в США в 2023 році.
Це четверта подібна нагорода для 25-річного американця, який уже вигравав її у 2017, 2019 та 2021 роках.
Крістіан повторив рекорд Лендона Донована за кількістю титулів "Футболіст року у США".
Нагадаємо, що Пулішич перейшов до Мілана з Челсі за 20 мільйонів євро в липні 2023 року, забивши сім голів і віддавши шість результативних передач у 26 офіційних іграх цього сезону.