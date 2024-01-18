Італія

25-річний футболіст вчетверте став гравцем року в США.

Крістіана Пулішича визнано футболістом року в США в 2023 році.

Це четверта подібна нагорода для 25-річного американця, який уже вигравав її у 2017, 2019 та 2021 роках.

Крістіан повторив рекорд Лендона Донована за кількістю титулів "Футболіст року у США".

Нагадаємо, що Пулішич перейшов до Мілана з Челсі за 20 мільйонів євро в липні 2023 року, забивши сім голів і віддавши шість результативних передач у 26 офіційних іграх цього сезону.