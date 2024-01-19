Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/2 фіналу Суперкубка Італії, який пройде 19 січня і розпочнеться о 21:00.

У півфіналі Суперкубку Італії між собою зіграють Інтер та Лаціо.

Інтер — Лаціо

П'ятниця, 19 січня, 21:00, стадіон Мрсул Парк, Ер-Ріяд, Саудівська Аравія. Арбітр зустрічі — Матео Маркетті

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Відомо, що переможець Суперкубка Італії отримає вісім мільйонів євро. Керівництво Інтера вирішило підвищити мотивацію своїм футболістам: 20% від названої суми розділить між собою вся команда. Це рішення було ухвалено ще до старту сезону. Зазначимо, що попередні два Суперкубки вигравав Інтер і має хорошу мотивацію, щоб виграти й третій. До речі, Сімоне Індзагі може виграти свій п'ятий Суперкубок як тренер і побити рекорд Фабіо Капелло.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі визнав, що Інтер — фаворит зустрічі і оцінив шанси як 75 на 25. При цьому, італієць віддасть перевагу ризику, ніж грати на нічию і визначити переможця в серії післяматчевих пенальті.

Також Саррі розчарований, що Суперкубок Італії проводиться у Саудівській Аравії. Мауріціо зазначає, що рішення перенести турнір до іншої країни — будь-що, але тільки не спорт.

За версією букмекерів, Інтер – фаворит на прохід у фінал турніру: прохід "нерадзуррі" оцінюється коефіцієнтом 1.35, а прохід "орлів" – 3.35. Якщо буде нічия у основний час, на таку подію пропонується показник 3.85.

Орієнтовні склади

Інтер: Зоммер – Біссек, де Врей, Бастоні – Дарміан, Фраттезі, Чалахноглу, Мхітарян, Дімарко – Тюрам, Мартінес.

Лаціо: Проведел – Лаццарі, Гіла, Романьолі, Пеллегріні – Гендузі, Весіно, Альберто – Педро, Іммобіле, Андерсон.

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