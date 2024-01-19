Італія

Моуру від того не легше.

Новий головний тренер Роми Даніеле Де Россі розповів про спілкування з Моурінью відразу після його звільнення з посади керманича "вовків". Наводить слова італійця офіційний сайт римського клубу.

"Я надіслав йому повідомлення і зробив це не тому, що повинен був, а тому, що справді хотів. Він одним із перших, хто написав мені, коли я підписав контракт зі СПАЛом. Це було правильно.

Я не знаю, чи набридло йому тренувати команду. Вам потрібно спитати його про це. За всієї поваги, але мені навіть не цікаво це. Я просто маю зосередитися на тому, що можу змінити в команді", — сказав Де Россі.

20 січня, на Рому чекає домашня зустріч з Вероною, в рамках 21-го туру чемпіонату Італії. Наразі, римляни йдуть на дев'ятому місці турнірної таблиці італійської Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на п'ять пунктів.