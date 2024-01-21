Вольова перемога для "жовто-синіх".
Фрозіноне - Кальярі, Getty Images
21 січня 2024, 15:32
У рамках 21-го туру італійської Серії А Фрозіноне приймав на своєму полі Кальярі.
Гості повели в рахунку в середині першого тайму, проте втримати мінімальну перевагу у підсумку вони не змогли.
Вже у другій половині зустрічі Фрозіноне не просто відігрався, а забив у ворота Кальярі аж три м'ячі, тим самим записавши до свого актив три очки.
Фрозіноне — Кальярі 3:1
Голи: Маццітеллі, 64, Суле, 75, Кайо Жорже, 90+5 - Сулемана, 26