Італія

Вольова перемога для "жовто-синіх".

У рамках 21-го туру італійської Серії А Фрозіноне приймав на своєму полі Кальярі.

Гості повели в рахунку в середині першого тайму, проте втримати мінімальну перевагу у підсумку вони не змогли.

Вже у другій половині зустрічі Фрозіноне не просто відігрався, а забив у ворота Кальярі аж три м'ячі, тим самим записавши до свого актив три очки.

Фрозіноне — Кальярі 3:1

Голи: Маццітеллі, 64, Суле, 75, Кайо Жорже, 90+5 - Сулемана, 26