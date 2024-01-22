Італія

Несподівано.

Нападник Ньюкасла Каллум Вілсон не захотів переходити в італійський Мілан у поточне зимове трансферне вікно. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

Джерело зазначає, що 31-річний англієць ухвалив своє рішення багато в чому через те, що "россонері" пропонували йому виступати на незвичній для нього позиції.

Також, Вілсон впевнений, що не зможе регулярно виходити у стартовому складі італійського клубу, оскільки на його думку всі нападаючі команди наразі перебувають у хорошій формі.

Цього сезону, Каллум Вілсон зіграв за Ньюкасл 20 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.