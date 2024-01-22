Італія

Останнім часом багато, хто хоче поїхати з Саудівської Аравії.

Півзахисник саудівського Аль-Хіляля Сергій Мілінкович-Савич має намір повернутися до римського Лаціо. Про це повідомляє Transfer News Live.

За інформацією джерела, нещодавно серб зустрів своїх колишніх партнерів по Лаціо в аеропорту Ер-Ріяда і поділився з ними своїм бажанням повернутися до "вічного міста".

Зазначається, що 28-річний футболіст при переході в саудівську команду не думав про труднощі, з якими доведеться зіткнутися в новій країні.

Контракт гравця із саудівським клубом діє до 30 червня 2026 року з зарплатнею 25 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону, Сергій Мілінкович-Савич зіграв за Аль-Хіляль 22 матчі, забив дев'ять м'ячів та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, Мілінкович-Савич перейшов до Аль-Хілялю з Лаціо минулого літа за 40 млн. євро.