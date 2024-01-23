Італія

Новачок Ювентуса прокоментував свій перехід із Лілля.

Центральний захисник Тіагу Джало приєднався до Ювентуса. Лілль отримав за 23-річного португальця 3,6 мільйона євро та може отримати 1,5 мільйона додатково в якості бонусів. Після підписання контракту оборонець прокоментував своє рішення приєднатись до одного з лідера чемпіонату Італії.

"Я готовий, багато працюю. Це питання можливостей. Почуваюся добре, з коліном все добре. Як я вже сказав, це питання гри. Почуваюся добре, добре тренуюся щодня і щасливий бути тут.

Тімоті Веа подзвонив мені й сказав добрі слова про команду. Він сказав, що можу багато зробити для команди. Він допоміг і був важливим для мене.

Ніколи не грав у Італії, але це якісна ліга. Франція також є якісною лігою. Тут більше тактики – думаю, це дійсно добре для мене, тому що стиль гри у Франції інший", - сказав футболіст.

За Лілль захисник провів 102 матчі, в яких відзначився 3 голами і 2 асистами. Зараз Джало продовжує відновлення після розриву "хрестів" у березні 2023 року.