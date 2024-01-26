Італія

Ібра вірить у лідерські якості досвідченного француза.

Нападник Мілана Олів'є Жиру розповів про вплив на команду колишнього гравця "россонері" Златана Ібрагімовича, який наразі працює на посаді старшого радника власників міланського клубу. Цитує 37-річного француза La Gazzetta dello Sport.

"Ібра – це зв'язок між власниками та командою. Він тут для того, щоб допомогти нам, особливо щодо менталітету та мотивації. Златан каже нам: "Якщо ви виграєте, то я теж виграю".

Він завжди підбадьорює мене, розмовляє зі мною до та після матчів, у перерві. Ібра хоче, щоб я брав слово у роздягальні та допомагав партнерам по команді. Златан знає, що у нас молода команда, яка потребує досвіду та футболістів, які могли б подати приклад. Він хоче, щоб я виявляв більше лідерських якостей", — розповів Жиру.

Цього сезону, Олів'є Жиру зіграв за Мілан 25 матчів, забив 11 м'ячів та віддав 8 гольових передач.