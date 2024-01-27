Італія

Несподіваний розвиток подій у кар’єрі гравця.

Бельгійський нападник Дівок Орігі влітку 2022 року завершив свій період перебування в складі англійського Ліверпуля та в якості вільного агента подався до італійського Мілана.

Однак заграти в клубі Серії A 28-річний виконавець так і не зумів, тому всього через сезон він знову повернувся до АПЛ з метою провести футбольний рік у оренді в складі Ноттінгем Форест.

Проте й "лісники" не дуже активно залучали футболіста до своїх протистоянь, і після всього 178 хвилин у дев’яти матчах він був змушений переглянути свої перспективи.

Як повідомляє італійська преса, Мілану при цьому дуже своєчасно надійшла пропозиція від американського Лос-Анджелеса у вигляді 5 млн євро за трансфер Орігі.

І, судячи з усього, "россонері" довго не роздумували над цим варіантом, тому найближчими днями Дівок повернеться до Італії, а вже після — полетить до США, де обиратиме наступний клуб серед ЛА, а також Цинциннаті й Далласа, які так само готові заплатити за нього 5 млн євро.

За Мілан бельгієць провів 36 матчів, забив два м’ячі та віддав один гольовий пас.