Італія

Юве вперше за останні сезони реально претендує на перемогу у Серії А.

Головний тренер Ювентуса Массиміліано Аллегрі висловився про чемпіонські перегони з Інтером та Міланом. Його слова наводить офіційний сайт "зебр".

"Після матчу Інтер — Ювентус попереду ще багато ігор, і не забуватимемо Мілан, який набрав більше очок, ніж минулого року, подолав складний період і може повернутися в чемпіонські перегони.

Важливо зберігати рівновагу, тримати високу планку та намагатися забезпечити спадкоємність.

Концепція "неможливого голу", про яку я згадував раніше, не має відношення до Скудетто, це психологічний стан, який ви повинні мати у своїй голові. Ви повинні старанно працювати та думати, що немає нічого неможливого", — заявив італійський фахівець.

Після 21-го зігранного туру, Ювентус лідирує у Серії А із 52 пунктами. Друге місце посідає Інтер (51 очко), маючи на один зіграний матч менше ніж у найближчих конкурентів. Замикає трійку Мілан (44 очки).