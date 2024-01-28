Італія

Лаціо та Наполі поділили очки в нудній "битві медалістів"

Чемпіон та віце-чемпіон Італії забули, де знаходяться ворота один одного.

Лаціо — Наполі, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Лаціо — Наполі 0:0



Лаціо: Проведель — Лаццарі (Пеллегріні, 71), Гіла, Романьолі, Марушич — Гендузі (Весіно, 77), Ровелла, Луїс Альберто — Ісаксен, Кастельянос, Андерсон.



Наполі: Голліні — Естігор, Ррахмані, Жезус — Ді Лоренцо, Демме (Гаетано, 60), Лоботка, Зелінські, Руї (Маццоккі, 80) — Політано (Гіла, 69) — Распадорі (Нгонге, 80).



Попередження: Романьолі, Хіла, Катальді — Демме, Естігор