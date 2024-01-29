Італія

Італійський клуб хоче зробити остаточну пропозицію німецькому центрбеку.

Центральний захисник Жером Боатенг, який наразі перебуває в статусі вільного агента, може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, Салернітана запланувала пряму зустріч із представниками 35-річного німецького центрбека, щоб зробити остаточну пропозицію щодо трансферу.

Наразі тривають переговори щодо переходу на правах вільного агента. Це відповідає плану клубу, оскільки Флавіус Данилюк приєднається до РБ Зальцбург на правах оренди.

Жером Боатенг у свої кар’єрі пограв за берлінську Герту, Гамбург, англійський Манчестер Сіті, мюнхенську Баварію та Ліон. Саме французький клуб був його останнім місцем перебування, за який він провів 35 матчів та віддав 2 асисти.