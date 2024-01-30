Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 29 січня 2024 року, 21:45.

У рамках 22-го туру чемпіонату Італії Рома вирушила на виїзд до Салернітани.

Голів від Дібали та Пеллегріні виявилося достатньо, щоб здолати господарів, які відповіли лише одним голом.

Огляд матчу:

Салернітана — Рома 1:2

Голи: Кастанос 70 — Дібала 51 (пен.), Лоренцо Пеллегріні 66.

Салернітана: Очоа, П'єроцці (Дзанолі 79), Дьомбер (Ловато 73), Данілюк, Самбія (Кастанос 62), Башич (Мартеджані 62), Маджоре, Брадарич, Кандрева, Чауна, Сіми (Іквуемесі 73).

Рома: Патрісіу, Карсдорп, Манчіні, Льоренте, Р. Крістенсен, Крістанте, Бове, Лоренцо Пеллегріні (Хюйсен 88), Дібала (Ауар 71), Лукаку, Ель-Шаараві (Залевські 79).

Попередження: П'єроцці 43, Кандрева 87 — Лоренцо Пеллегріні 45+2, Патрісіу 89.