Італія

Аргентинський хавбек приєднався до туринців на правах оренди з правом викупу.

Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Карлоса Алькараса, права на якого належать Саутгемптону.

21-річний аргентинець перейшов до туринського клубу на правах оренди з правом викупу за 49,5 мільйонів євро.

Зазначається, що Ювентус заплатить за оренду аргентинського хавбека 3,7 млн євро, а також 1,9 млн євро передбачені в якості бонусів.

У поточному сезоні Карлос Алькарас провів 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти.