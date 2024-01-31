Аргентинський хавбек приєднався до туринців на правах оренди з правом викупу.
Карлос Алькарас, ФК Ювентус
31 січня 2024, 22:25
Ювентус на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Карлоса Алькараса, права на якого належать Саутгемптону.
21-річний аргентинець перейшов до туринського клубу на правах оренди з правом викупу за 49,5 мільйонів євро.
Зазначається, що Ювентус заплатить за оренду аргентинського хавбека 3,7 млн євро, а також 1,9 млн євро передбачені в якості бонусів.
У поточному сезоні Карлос Алькарас провів 26 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 4 голи та віддав 3 асисти.