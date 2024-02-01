Італія

Вінгер гратиме на правах оренди.

Мілан відправив Чака Траоре в оренду, повідомив офіційний сайт "россонері".

Вінгер приєднався до Палермо до кінця сезону.

Як стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо, передбачено право викупу за 10 млн. євро. Якщо опцію буде активовано, "россонері" надалі зможуть претендувати на 15% від суми перепродажу футболіста.

Інтерес до івуарійця також виявляли Вест Бромвіч та Лозанна.

У поточному сезоні Траоре провів у Серії А 2 матчі та забив 1 гол.