"Українське дербі" в Італії.
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03 лютого 2024, 15:30
В рамках 23-го туру італійської Серії А, Емполі на Стадіо Карло Кастеланні прийматиме Дженоа.
Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно в черговий раз довірив місце у старотовому складі українцю Руслану Маліновському. В свою чергу до заявки Емполі повернувся інший наш співвітчизник Віктор Коваленко, який через травму пропустив останні чотири матчі своєї команди.
Дженоа: Мартінес — Бані, Васкес, Де Вінтер — Сабеллі, Маліновський, Френдруп, Бадель, Спенс — Ретегі, Гудмундссон.
Емполі: Капріле — Луперто Ісмайлі Валюкевич — Берешинські, Журковські, Камб'ягі, Малех, Грасс, Гьясі — Черри.
Початок матчу о 16:00 за київським часом.