Італія

"Українське дербі" в Італії.

В рамках 23-го туру італійської Серії А, Емполі на Стадіо Карло Кастеланні прийматиме Дженоа.

Головний тренер "грифонів" Альберто Джилардіно в черговий раз довірив місце у старотовому складі українцю Руслану Маліновському. В свою чергу до заявки Емполі повернувся інший наш співвітчизник Віктор Коваленко, який через травму пропустив останні чотири матчі своєї команди.

Дженоа: Мартінес — Бані, Васкес, Де Вінтер — Сабеллі, Маліновський, Френдруп, Бадель, Спенс — Ретегі, Гудмундссон.

Емполі: Капріле — Луперто Ісмайлі Валюкевич — Берешинські, Журковські, Камб'ягі, Малех, Грасс, Гьясі — Черри.

Початок матчу о 16:00 за київським часом.