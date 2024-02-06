Наставник дав свій коментар.
ДЕ РОССІ, GETTY IMAGES
06 лютого 2024, 16:59
Головний тренер Роми Даніеле Де Россі після перемоги над Кальярі (4:0) у 23-му турі Серії А піддав критиці півзахисника своєї команди Леандро Паредеса, який за рахунку 4:0 отримав жовту картку за сутичку з гравцем суперників. ...
"Послухайте, мені подобається, коли гравці намагаються заступитися за своїх одноклубників, але коли ви ведете 4:0, треба бути розумнішим.
Нам потрібно припиняти таку поведінку, тому що отримувати картку за рахунку 4:0 — це дуже нерозумно.
Ми не можемо дозволити собі втратити нікого з цих гравців", — сказав Де Россі DAZN.
У поточному сезоні Паредес відзначився 1 голом і 5 результативними передачами в 29 матчах Роми у всіх турнірах.