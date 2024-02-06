Італія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі після перемоги над Кальярі (4:0) у 23-му турі Серії А піддав критиці півзахисника своєї команди Леандро Паредеса, який за рахунку 4:0 отримав жовту картку за сутичку з гравцем суперників. ...

"Послухайте, мені подобається, коли гравці намагаються заступитися за своїх одноклубників, але коли ви ведете 4:0, треба бути розумнішим.

Нам потрібно припиняти таку поведінку, тому що отримувати картку за рахунку 4:0 — це дуже нерозумно.

Ми не можемо дозволити собі втратити нікого з цих гравців", — сказав Де Россі DAZN.

У поточному сезоні Паредес відзначився 1 голом і 5 результативними передачами в 29 матчах Роми у всіх турнірах.