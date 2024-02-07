Італія

Очільник римського клубу розповів про свої взаємини з керманичем команди.

Римський Лаціо наразі, вочевидь, перебуває в турнірній таблиці італійської Серії A не там, де планував на початку сезону, — лише дев’яте місце, яке, із зрозумілих причин, не дає команді можливості сподіватись на участь у єврокубках у наступному році.

На цьому тлі почали з’являтись чутки щодо можливого звільнення головного тренера Мауріціо Саррі, які під час свого останнього інтерв’ю спробував спростувати президент "орлів" Клаудіо Лотіто.

"Я не звільняю Саррі. Я бачу лише нісенітниці в пресі довкола цього питання.

Так досі й не зрозумів, у чому саме полягає проблема, але я розберусь із цим найближчим часом. Якщо буде потрібно, візьму справу в свої руки, як я робив це в інших випадках у минулому.

Інші тренери? Сьогодні я ні з ким не веду жодних перемовин", — заявив італійський функціонер.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у сардинського Кальярі.