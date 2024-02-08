Італія

Ще один досвідчений захисник для "гранатових".

Колишній центральний захисник італійських Роми та Наполі Костас Манолас близький до переходу в клуб-аутсайдер Серії А Салернітану. Про це повідомляє Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб підпише 32-річного гравця оборони на правах вільного агента. Трудова угода діятиме до кінця нинішнього сезону. Найближчими днями грек прибуде до Італії для проходження медичного обстеження та підписання контракту.

Останньою командою Костаса Маноласа була Шарджа із ОАЕ. Угода захисника із цим клубом закінчилася 16 січня цього року. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю.