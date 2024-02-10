Серб провів дуже потужний місяць.
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10 лютого 2024, 09:44
Нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича визнано найкращим гравцем Серії А в січні. Про це повідомляє офіційний сайт італійської першості.
Минулого місяця 24-річний серб забив шість голів у чотирьох матчах чемпіонату Італії.
У голосуванні серед вболівальників старйкер Юве випередив Лаутаро Мартінеса (Інтер), Алессандро Буонджорно (Торіно), Альберта Гудмундссона (Дженоа), Рубена Лофтус-Чіка (Мілан) та Шимона Журковські (Емполі).