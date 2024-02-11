Італія

Легенда "вовків" намагається прищепити команді яскравий футбол.

У рамках двадцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24, Рома на Стадіо Олімпіко в результативному матчі програла міланському Інтеру (2:4). Після гри, головний тренер "вовків" Данієле Де Россі поспілкувався з журналістами.

"З Інтером ми грали у свій футбол. Якщо ми хочемо грати так, як Інтер, ми ніколи не повинні знижувати свій рівень, інакше вони нас покарають.

Перший тайм ми провели на рівних із найкращою командою Італії. Звичайно я засмучений, що зрештою програли, бо цілком могли зробити нічию. Але я пишаюся нашими хлопцями, проте треба підтягувати фізичний стан гравців, бо проти таких команд, як Інтер треба тримати темп усі 90 хвилин, не можна розслаблятися.

Я футболіст, син Спаллетті, який казав, що коли програєш, завжди потрібно розуміти чому це сталося", — сказав алленаторе Роми.

Поразка від "нерадзуррі" стала першою для Де Россі на чолі римської Роми.