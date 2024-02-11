Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 11 лютого 2024 року, 19:30.

Розкішного м'яча Маліновського не вистачило Дженоа для порятунку від поразки Аталанті.

Команда Альберто Джилардіно мала нагоди для того, аби остаточно відігратись за ходом другого тайму, однак натомість під фінальний свисток наробила помилок у захисті.

Огляд матчу:

Дженоа — Аталанта 1:4

Голи: Маліновський, 51 — Де Кетеларе, 23, Копмейнерс, 55, Дзаппакоста, 90+10, Туре, 90+14

Дженоа: Мартінес — Вольякко (Вітінья, 90+2), Бані, Васкес — Сабеллі (Мессіас, 83), Маліновський, Бадель (Екубан, 63), Стротман (Мартін, 64), Френдруп — Ретегі, Гудмундссон.



Аталанта: Карнесеккі — Скальвіні (Толой, 88), Джимсіті, Колашинац — Гольм (Дзаппакоста, 57), де Рон, Пашалич, Руджері (Гатебур, 90+5) — Копмейнерс — Скамакка (міранчук, 57), Де Кетеларе (Туре, 57).



Попередження: Стротман, Бані, Мартін — Де Кетеларе, Колашинац, де Рон, міранчук.