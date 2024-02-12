Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 11 лютого 2024 року, 21:45.
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12 лютого 2024, 00:28
Тео Ернандес приніс Мілану мінімальну перемогу над Наполі.
Вальтер Маццаррі вирішив зіграти перший тайм у захисній побудові й у підсумку заклав фундамент поразки власної команди.
Огляд матчу:
Мілан — Наполі 1:0
Гол: Т. Ернандес, 25
Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 37), К’єр (Муса, 66), Габбіа, Т. Ернандес — Беннасер (Сімич, 65), Адлі, Лофтус-Чік — Пулішич (Хіменес, 81), Жиру (Йович, 80), Леау.
Наполі: Голліні — Естігор (Політано, 46), Ррахмані, Жезус (Нгонге, 90) — Ді Лоренцо, Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Ліндстрьом, 75), Маццоккі (Олівера, 76) — Кварацхелія — Сімеоне (Распадорі, 55).
Попередження: Т. Ернандес — Жезус.