Італія

Форвард не зацікавлений у настільки різкій зміні клубу.

Зимове трансферне вікно залишилось позаду, проте його відгомін буде ще довго нас наздоганяти.

Зокрема, запам’ятав цей період польський нападник туринського Ювентуса Аркадіуш Мілік, який також ризикував стати жертвою шалених грошей із Саудівської Аравії.

Однак 29-річний виконавець виявився вірним поточному клубу й можливості виступати на найвищому рівні в Європі.

Повідомляється, що в нього були дві дуже солідні пропозиції від клубів, чиї назви намагаються приховати, проте ЗМІ запевняють, що не обійшлось, зокрема, без впливу Аль-Хіляля.

Нагадаємо, що Ювентус улітку минулого року тільки-но здійснив повноцінний трансфер поляка із французького Марселя за 7,3 млн євро, тоді як загальна вартість трансферу сягнула 8,05 млн євро.

У поточному сезоні Мілік відіграв 23 матчі, забив п’ять голів та віддав один гольовий пас.