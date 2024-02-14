Італія

Півзахисник продовжує слідкувати за матчами свого колишнього клубу.

Автор єдиного голу Реала у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Лейпцига Браїм Діас висловився щодо свого періоду виступів у Мілані, передає Sky Sport Italia.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу 13.02.2024

Атакуючий півзахисник мадридців зазначив, що буде завжди вдячний "россонері".

"Я почуваюся добре, але я був щасливий у Мілані теж. Я люблю кожного звідти, оскільки провів там три дивовижні роки, і тут я теж щасливий", — додав 24-річний іспанець.

Він також відповів, чи розмовляв із захисником Мілана Тео Ернандесом після його вирішального голу у ворота Наполі цими вихідними.

"Звісно, ми поговорили. Я спілкуюся з ним частіше, ніж зі своєю сім'єю чи дівчиною", — пожартував Діас.

Півзахисник Реала підтвердив, що дивиться матчі за участі міланського клубу.

"Я слідкую за ними і буду робити це завжди", — сказав іспанець.

Нагадаємо, Діас виступав за Мілан на правах оренди з вересня 2020 року до липня 2023-го. За даними transfermarkt, у складі "россонері" він провів 124 матчі, в яких відзначився 18 голами і 15 асистами