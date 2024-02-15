Італія

Відданість чорно-синій футболці.

Півзахисник міланського Інтера Ніколо Барелла зимового трансферного вікна відхилив пропозицію Манчестер Сіті. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, в останній тиждень січня, головний тренер "містян" Пеп Гвардіола робив запит щодо 27-річного італійського півзахисника, проте той одразу дав ясно зрозуміти, що його не цікавить переїзд до Англії.

Зазначається, що згодом Барелла разом зі своїми представниками сповістили керівництво "нерадзуррі" про готовність продовжити контракт. Офіційна заява міланців може бути опублікована вже найближчим часом.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 9.2 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 75 млн. євро.

Цього сезону, Ніколо Барелла зіграв за Інтер 31 матч, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.