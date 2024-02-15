Італія

Португалець дав свій коментар.

Жозе Моурінью назвав своє звільнення з Роми несподіваним і несправедливим.

"Ось-ось почнуться єврокубки, зокрема Ліга чемпіонів — можливо, найважливіше змагання у світовому календарі. Я не братиму участі у фінальних етапах не тому, що я вже вилетів, а тому, що мене "вибили" люди, які мало що знають про футбол.

Таке життя, повне злетів і падінь, і я зростаю, незважаючи на несподіване і несправедливе звільнення. Але я повернуся, і з ще більшим ентузіазмом і впевненістю, до цих матчів під егідою УЄФА", — сказав Моурінью в інтерв'ю Football.com.

Нагадаємо, що португальський фахівець залишив посаду головного тренера римлян 16 січня.