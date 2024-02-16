Італія

Завершився перший поєдинок 25 туру чемпіонату Італії.

У рамках двадцять п'ятого туру італійської Серії А-2023/24 Торіно приймав Лечче на Стадіо Олімпіко Гранде Торіно.

Протягом першого тайму команди не порадували глядачів голами. У другій половині матчу господарі поля відзначилися двічі та здобули бажані три очки.

Для колективу Івана Юрича ця зустріч стала сьомою поспіль у турнірі, в якій вони не програли. Лечче у поточному сезоні досі не перемагав на виїзді.

Торіно — Лечче 2:0

Голи: Белланова, 50, Сапата, 81

Торіно: Мілінкович-Савич — Джиджі, Ловато, Масіна — Белланова, Річчі, Ілич (Гінейтіс, 88), Лазаро (Войвода, 76) — Влашич (Лінетті, 62) — Пеллегрі (Санабрія, 62), Сапата (Окереке, 89)

Лечче: Фальконе — Жандре, Понграчич, Баскіротто, Доргу (Галло, 80) — Рафья (Сансоне, 61), Рамадані, Блен (Каба, 61) — Алмквіст, Пікколі (Крстович, 80), Уден (Туба, 75)

Попередження: Джиджі — Понграчич, Блен, Доргу

Вилучення: Понграчич, 70 (друга жовта картка)