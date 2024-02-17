Італія

"Грифони" задовольняються одним набраним пунктом над діючим чемпіоном Італії.

У рамках 25-го туру італійської Серії А Дженоа вирушила у гості до Наполі, де зуміла здобути мінімальну перемогу.

Здавалось, що переможця цього протистояння визначить гол Мортена Френдрупа, який відбувся на 47-ій хвилині зустрічі, проте під саму завісу неаполітанцям вдалося врятувати нічийний результат завдяки зусиллям Сіріла Нгонге.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський з'явився на полі на 75-ій хвилині, замінивши Джуніора Мессіаса, тоді як його команді все ж не вдалося втримати переможний для себе результат. У підсумку Руслана у компенсований час знову поміняли.

Наполі — Дженоа 1:1

Голи: Нгонге, 90 - Френдруп, 47

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Естігор (Бернардо де Соуза, 46), Маццоккі (Олівера, 66) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Траоре (Нгонге, 61) — Політано (Гранже Ліндстрьом, 61), Сімеоне (Распадорі, 76), Кварацхелія

Дженоа: Мартінес — Де Вінтер, Бані, Васкес — Сабеллі (Читтадіні, 90+3), Мессіас (Маліновський, 75; Стротман, 90+3), Бадель, Френдруп, Мартін — Ретегі (Екубан, 75), Гудмундссон (Олівейра, 83)

Попередження: Естігор, Кварацхелія, Ді Лоренцо — Васкес, Олівейра