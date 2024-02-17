Італія

Іспанець може очолити італійський клуб.

Колишній головний тренер Реала може отримати роботу в Мілані, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Наприкінці сезону керівництво "россонері" зустрінеться зі Стефано Піолі та обговорить його майбутнє. Зараз же в клубі хочуть зосередитися на чемпіонаті та Лізі Європи.

Мілан уже склав шорт-лист із двох-трьох фахівців, яких міг би покликати на заміну Піолі. У їхнє число входить Хулен Лопетегі, який залишив Вулвергемптон влітку 2023 року.

Нагадаємо, що контракт Піолі з Міланом розрахований до літа 2025 року.