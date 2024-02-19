Італія

У клубі відбулася чергова зміна тренера.

Вальтер Маццаррі залишив посаду головного тренера Наполі.

Замість нього команду очолить головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона.

"Вальтер Маццаррі — друг Наполі і сім'ї Де Лаурентіс. Це болюче прощання, тому що він прийшов на допомогу у важкий час, але ми також повинні враховувати, що вболівальникам Наполі потрібно щось більше.

Тепер давайте подивимося на Кальцону, який працював із Саррі та Спаллетті і знає 80% футболістів. Давайте допоможемо йому, не ставлячи перешкод, тому що ми знаємо, що буде важко підготуватися до матчу з Барселоною.

Завтра о 8:30 ранку він буде тут зі своїми співробітниками, а потім я познайомлю його з хлопцями", — наводить слова Де Лаурентіса журналіст Джанлука Ді Марціо.