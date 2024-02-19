У клубі відбулася чергова зміна тренера.
ФРАНЧЕСКО КАЛЬЦОНА, GETTY IMAGES
19 лютого 2024, 22:31
Вальтер Маццаррі залишив посаду головного тренера Наполі.
Замість нього команду очолить головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона.
"Вальтер Маццаррі — друг Наполі і сім'ї Де Лаурентіс. Це болюче прощання, тому що він прийшов на допомогу у важкий час, але ми також повинні враховувати, що вболівальникам Наполі потрібно щось більше.
Тепер давайте подивимося на Кальцону, який працював із Саррі та Спаллетті і знає 80% футболістів. Давайте допоможемо йому, не ставлячи перешкод, тому що ми знаємо, що буде важко підготуватися до матчу з Барселоною.
Завтра о 8:30 ранку він буде тут зі своїми співробітниками, а потім я познайомлю його з хлопцями", — наводить слова Де Лаурентіса журналіст Джанлука Ді Марціо.
Зазначимо, що в середу, 21 лютого, Наполі проведе поєдинок проти Барселони
о 22:00.