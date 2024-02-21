Італія

Сторони вже досягли попередньої домовленості.

Улітку 2022 року римський Лаціо за 2,55 млн євро забезпечив собі трансфер тоді ще воротаря Спеції Івана Проведеля, після чого гравець майже одразу став ключовим на своїй позиції в складі "орлів".

Оскільки 29-річний виконавець доволі швидко досяг видатних показників у складі нової команди, то доволі швидко постало питання щодо необхідності покращити умови його перебування в клубі.

До завершення контракту Проведеля залишається ще майже 3,5 роки, проте Лаціо вирішив використати опцію продовження угоди та оновити зарплатню футболіста в бік підвищення.

2 млн євро — саме стільки буде отримувати Іван, який свого часу знайшов у себе "рускіє корні", відповідно до нового контракту.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, сторони погодили всі деталі, тож оголошення про продовження їхніх відносин є лише питанням часу.

У поточній кампанії Проведель пропустив 36 голів у 33 матчах, 12 із яких відіграв "на нуль".