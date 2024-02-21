Сторони вже досягли попередньої домовленості.
Іван Проведель, Getty Images
21 лютого 2024, 07:30
Улітку 2022 року римський Лаціо за 2,55 млн євро забезпечив собі трансфер тоді ще воротаря Спеції Івана Проведеля, після чого гравець майже одразу став ключовим на своїй позиції в складі "орлів".
Оскільки 29-річний виконавець доволі швидко досяг видатних показників у складі нової команди, то доволі швидко постало питання щодо необхідності покращити умови його перебування в клубі.
До завершення контракту Проведеля залишається ще майже 3,5 роки, проте Лаціо вирішив використати опцію продовження угоди та оновити зарплатню футболіста в бік підвищення.
2 млн євро — саме стільки буде отримувати Іван, який свого часу знайшов у себе "рускіє корні", відповідно до нового контракту.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, сторони погодили всі деталі, тож оголошення про продовження їхніх відносин є лише питанням часу.
У поточній кампанії Проведель пропустив 36 голів у 33 матчах, 12 із яких відіграв "на нуль".