Італія

Де Россі непогано розпочав.

Один з лідерів римської Роми Браян Крістанте прокоментував рішення керівництва "вовків" звільнити Жозе Моурінью з посади головного тренера команди та призначити на його місце легенду клуба Даніеле Де Россі.

"Коли Де Россі приїхав, він не потребував представлення. Можливо, йому було нелегко приєднатися до команди у скрутний момент та почати працювати з футболістами, з якими він грав, але він чудово керує гравцями. Не варто сприймати це як належне.

Ми задоволені тим, що будуємо та якою командою стаємо. Рішення змінити тренера виявилося правильним. Воно було прийнято власниками клубу у скрутний момент. Ми багато чого зрозуміли про себе під час матчу з Феєнордом", — наводить слова італійського півзахисника goal.com.

Даніеле Де Россі очолив Рому у січні 2024 року. Під його керівництвом "вовки" провели шість матчів, здобули чотири перемоги, одну нічию та програли лідеру італійької Серії А міланському Інтеру (2:4).