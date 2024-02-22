Італія

Заміна для Щесни?

Туринський Ювентус проявляє зацікавленість у воротарі Монци Мікеле Ді Грегоріо. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "Стара сеньйора" влітку зробить офіційну пропозицію Монці по 26-річному італійцю.

Зазначається, що голкіпер відчуває готовність зробити серйозний стрибок у своїй кар'єрі. Він переконаний, що його нинішній клуб не перешкоджатиме його переходу в більш статусну команду.

Діючий контракт голкіпера з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 1,3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 12 млн. євро.

Цього сезону Мікеле Ді Грегоріо відіграв за Монцу 23 матчі, пропустив 19 м'ячів та зібрав 11 "clean sheets".