Українець нарешті повернувся до стартового складу Емполі.
Віктор Коваленко, Getty Images
24 лютого 2024, 15:49
У рамках 26 туру Серії А-2023/24 Сассуоло прийматиме Емполі. Команди вже оголосили свої основні 11-ки.
Місце у стартовому складі колективу Давіде Ніколи знайшлося і для українського півзахисника Віктора Коваленка. Для нього це лише третя у сезоні поява в основі Емполі.
Сассуоло: Консільї — Педерсен, Руан, Феррарі, Дойг — М. Енріке, Болока — Вольпато, Торстведт, Лор'єнте — Пінамонті
Запасні: Пеголо, Краньйо, Кумбулла, Міссорі, Тольян, Байрамі, Обіанг, Ліпані, Рачич, Конрадсен Сейде, Кастільєхо, Мулатьєрі, Дефрель
Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Канчельєрі, Марін, Малех, Какаче — Коваленко, Камб'ягі — Черрі
Запасні: Перісан, Беріша, Берешинські, Гоглічидзе, Пеццелла, Бастоні, Ньянг, Дестро, Шпенді
Нагадаємо, матч Сассуоло — Емполі розпочнеться о 16:00 за київським часом.