Італія

Українець нарешті повернувся до стартового складу Емполі.

У рамках 26 туру Серії А-2023/24 Сассуоло прийматиме Емполі. Команди вже оголосили свої основні 11-ки.

Місце у стартовому складі колективу Давіде Ніколи знайшлося і для українського півзахисника Віктора Коваленка. Для нього це лише третя у сезоні поява в основі Емполі.

Сассуоло: Консільї — Педерсен, Руан, Феррарі, Дойг — М. Енріке, Болока — Вольпато, Торстведт, Лор'єнте — Пінамонті

Запасні: Пеголо, Краньйо, Кумбулла, Міссорі, Тольян, Байрамі, Обіанг, Ліпані, Рачич, Конрадсен Сейде, Кастільєхо, Мулатьєрі, Дефрель

Емполі: Капріле — Ісмайлі, Валюкевич, Луперто — Канчельєрі, Марін, Малех, Какаче — Коваленко, Камб'ягі — Черрі

Запасні: Перісан, Беріша, Берешинські, Гоглічидзе, Пеццелла, Бастоні, Ньянг, Дестро, Шпенді

Нагадаємо, матч Сассуоло — Емполі розпочнеться о 16:00 за київським часом.